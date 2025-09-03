Precios de combustibles aumentan: conozca los nuevos costos para las próximas semanas

A partir de este viernes 5 de septiembre y hasta el miércoles 18 de septiembre, se registrará un nuevo aumento en los precios de los combustibles en Panamá, según informó la Secretaría Nacional de Energía.

Gasolina de 95 octanos: sube 3.4 centésimos

Gasolina de 91 octanos: sube 3.2 centésimos

Diésel: sube 1.9 centésimos

Con este ajuste, los precios por galón quedarán de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.3.53

Gasolina de 91 octanos: B/.3.38

Diésel: B/.3.14

La entidad explicó que los precios de referencia se calculan en base a los valores internacionales de los productos terminados, cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor de Panamá.