Precios de combustibles aumentan: conozca los nuevos costos para las próximas semanas

A partir de este viernes 5 de septiembre se registrará un nuevo aumento en los precios de los combustibles en Panamá.

Precios de combustibles en Panamá.

Ana Canto

A partir de este viernes 5 de septiembre y hasta el miércoles 18 de septiembre, se registrará un nuevo aumento en los precios de los combustibles en Panamá, según informó la Secretaría Nacional de Energía.

Los incrementos por litro son los siguientes:

  • Gasolina de 95 octanos: sube 3.4 centésimos
  • Gasolina de 91 octanos: sube 3.2 centésimos
  • Diésel: sube 1.9 centésimos

Con este ajuste, los precios por galón quedarán de la siguiente manera:

  • Gasolina de 95 octanos: B/.3.53
  • Gasolina de 91 octanos: B/.3.38
  • Diésel: B/.3.14

La entidad explicó que los precios de referencia se calculan en base a los valores internacionales de los productos terminados, cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor de Panamá.

