Precios de combustibles aumentan: conozca los nuevos costos para las próximas semanas

A partir de este viernes 5 de septiembre y hasta el miércoles 18 de septiembre, se registrará un nuevo aumento en los precios de los combustibles en Panamá, según informó la Secretaría Nacional de Energía.
- Gasolina de 95 octanos: sube 3.4 centésimos
- Gasolina de 91 octanos: sube 3.2 centésimos
- Diésel: sube 1.9 centésimos
Con este ajuste, los precios por galón quedarán de la siguiente manera:
- Gasolina de 95 octanos: B/.3.53
- Gasolina de 91 octanos: B/.3.38
- Diésel: B/.3.14
La entidad explicó que los precios de referencia se calculan en base a los valores internacionales de los productos terminados, cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor de Panamá.