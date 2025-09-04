Julio Moltó: Panamá impulsa inversiones en Japón con proyectos de gasoducto y Río Indio

El ministro de Comercio e Industrias , Julio Moltó , calificó como “sumamente productiva” la gira oficial que encabeza el presidente José Raúl Mulino en Japón, en la que se han promovido proyectos de infraestructura y energía claves para Panamá.

Julio Moltó destacó la gira oficial en Japón, donde Panamá presentó proyectos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1963570853431402771&partner=&hide_thread=false “Ha sido una gira sumamente productiva, reuniones con importantes bancos con interés en financiar proyectos de infraestructura y otros tipos de proyectos para Panamá, desde una presentación por parte de administrador del Canal del nuevo proyecto del gasoducto, el proyecto de Río… pic.twitter.com/wVZ7ztFtev — Telemetro Reporta (@TReporta) September 4, 2025

Moltó destacó que se han sostenido reuniones con importantes bancos interesados en financiar proyectos de gran envergadura, incluyendo la presentación del nuevo proyecto del gasoducto del Canal de Panamá y el proyecto de Río Indio, ambos expuestos ante cientos de empresarios japoneses con interés en el país.

El ministro también resaltó el encuentro con la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO), donde participaron más de 180 empresarios japoneses. Durante esta reunión, el presidente Mulino ofreció un discurso en el que destacó las oportunidades logísticas y los regímenes especiales que hacen de Panamá un hub estratégico para la inversión.

La agenda continuará este jueves con una reunión oficial con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, antes del traslado a Osaka, donde Panamá tendrá un rol destacado en la feria internacional durante el denominado “Día de Panamá”.