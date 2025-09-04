Auditoría integral a mina de cobre iniciará este año, anuncia ministro Julio Moltó

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, anunció avances en la auditoría integral a la mina de cobre , que unifica los términos de referencia ambientales y operativos. Según el funcionario, el Ministerio de Ambiente ya definió la compañía encargada de realizar el proceso.

Auditoría integral a la mina de cobre, con resultados esperados

El ministro de Comercio e Industrias, @moltojulio, dio a conocer que en el tema de la auditoría en la mina de cobre, unieron los términos de referencia de ambiente y de la auditoría integral y el Ministerio de Ambiente seleccionó a la compañía que se encargará de realizarla.

“Tengo entendido que ya la compañía está definida y es una auditoría que debe empezar en cualquier momento, una vez se adjudique y se asignen los recursos para tal efecto. Esta auditoría debe tomar, calculo, máximo cuatro o cinco meses, así que antes de que finalice el año ya debemos estar contando con información básica e importante para poder seguir en la toma de decisiones, sin dejar de lado el Plan de Gestión Segura que seguimos manteniendo”, detalló Moltó.

El proceso busca garantizar que la operación de la mina cumpla con estándares ambientales y de seguridad, brindando información clave para decisiones futuras sobre el sector minero en Panamá.