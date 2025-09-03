¿Estás por jubilarte en la CSS? Requisitos para formar parte de los jubilados y pensionados

¿Estás por jubilarte? La Caja de Seguro Social ( CSS ) recordó los requisitos para acceder a la jubilación , resaltando que la pensión por vejez es un derecho que tienen los Asegurados(as) que hayan cubierto la cantidad de cuotas establecidas por lo dispuesto en la Ley 51 del 27 de diciembre del 2005.

Actualmente, las mujeres deben tener 57 años cumplidos y los hombres 62 años para solicitar su retiro. La solicitud debe presentarse con tres meses de anticipación a cumplir la edad de pensionamiento o una vez alcanzada. Para conocer los detalles ingresa a: Pensión por Vejez

Ley 462 de la CSS: ¿Qué dice sobre la jubilación en Panamá?

jubilados y pensionados Sweet Life / Unsplash

Importante mencionar que la CSS detalló que los cambios que trajo consigo la Ley 462, publicada en la Gaceta Oficial No. 30238 y con su entrada en vigencia, se introdujeron modificaciones importantes:

Pensión proporcional: podrán acceder a ella los asegurados que no logren completar las 240 cuotas mínimas exigidas. Este beneficio está dirigido principalmente a trabajadores agrícolas, informales y con empleos estacionales.

Jubilación anticipada flexible: ahora es posible pensionarse antes de los 62 años si el trabajador cumple con las cuotas y puede recibir al menos B/. 265 mensuales.

Más flexibilidad en la edad de retiro: en lugar de jubilarse de forma obligatoria a los 62 años, el asegurado podrá decidir extender su servicio a 25, 30 o 35 años, dependiendo de su capacidad de cotización.

“Ahora, en vez de jubilarse obligatoriamente a los 62 años, el trabajador podrá decidir cuándo retirarse”, señaló Alfredo Bustamante, vocero de la CSS. La CSS destacó que estas reformas buscan beneficiar a más trabajadores y asegurar la sostenibilidad financiera del programa de pensiones. Los ciudadanos interesados pueden consultar el contenido completo de la Ley 462 en la Gaceta Oficial No. 30238.