Mi Caja Digital, CSS: Descarga tu Ficha digital de septiembre 2025

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ya está disponible en la plataforma Mi Caja Digital la ficha digital correspondiente a septiembre de 2025, documento esencial para trabajadores asalariados, independientes, voluntarios, jubilados y pensionados.

Conocida también como ficha de seguro o talonario digital, esta herramienta permite consultar el historial de aportes al sistema y realizar trámites sin necesidad de acudir presencialmente a una agencia de la CSS.

CSS: Cómo descargar ficha digital de septiembre 2025 paso a paso

Paso a paso para descargar la ficha digital de septiembre 2025:

Accede a la plataforma: Ingresa a micajadigital.css.gob.pa con tu usuario y contraseña (los mismos de la Caja Virtual CSS ).

Ingresa a con tu usuario y contraseña (los mismos de la ). Entra al menú “Mis Servicios”: Selecciona la opción “Mi ficha digital” .

Selecciona la opción . Elige el periodo: Marca septiembre 2025 .

Marca . Descarga el PDF: Haz clic en el icono de descarga para guardar el documento en tu dispositivo.

Haz clic en el icono de descarga para guardar el documento en tu dispositivo. Imprime la ficha (opcional): Si necesitas presentarla físicamente, abre el PDF y envíalo a imprimir.

¿Qué hacer si olvidaste tu contraseña?

Si no recuerdas tu clave de acceso:

Ingresa a cajavirtual.css.gob.pa

Haz clic en “Has olvidado tu contraseña”

Escribe tu número de cédula y el correo electrónico registrado

Revisa tu correo y sigue el enlace para crear una nueva clave

Luego, accede de nuevo a Mi Caja Digital con tu nueva contraseña.

La CSS recordó que este servicio digital forma parte de sus esfuerzos por modernizar la atención y facilitar los trámites de los asegurados.