Mi Caja Digital, CSS: Descarga tu Ficha digital de septiembre 2025

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ya está disponible en la plataforma Mi Caja Digital la ficha digital correspondiente a septiembre de 2025, documento esencial para trabajadores asalariados, independientes, voluntarios, jubilados y pensionados.
Conocida también como ficha de seguro o talonario digital, esta herramienta permite consultar el historial de aportes al sistema y realizar trámites sin necesidad de acudir presencialmente a una agencia de la CSS.
CSS: Cómo descargar ficha digital de septiembre 2025 paso a paso
Paso a paso para descargar la ficha digital de septiembre 2025:
- Accede a la plataforma: Ingresa a micajadigital.css.gob.pa con tu usuario y contraseña (los mismos de la Caja Virtual CSS).
- Entra al menú “Mis Servicios”: Selecciona la opción “Mi ficha digital”.
- Elige el periodo: Marca septiembre 2025.
- Descarga el PDF: Haz clic en el icono de descarga para guardar el documento en tu dispositivo.
- Imprime la ficha (opcional): Si necesitas presentarla físicamente, abre el PDF y envíalo a imprimir.
¿Qué hacer si olvidaste tu contraseña?
Si no recuerdas tu clave de acceso:
- Ingresa a cajavirtual.css.gob.pa
- Haz clic en “Has olvidado tu contraseña”
- Escribe tu número de cédula y el correo electrónico registrado
- Revisa tu correo y sigue el enlace para crear una nueva clave
- Luego, accede de nuevo a Mi Caja Digital con tu nueva contraseña.
La CSS recordó que este servicio digital forma parte de sus esfuerzos por modernizar la atención y facilitar los trámites de los asegurados.