CSS anuncia traslado del Centro de Contactos de la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios al Asegurado

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informa a la ciudadanía que, a partir de este lunes 1 de septiembre de 2025, el Centro de Contactos de la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios al Asegurado (DENSA) iniciará su proceso de traslado a nuevas instalaciones, ubicadas en el Instituto de Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, en Renta 5, Calidonia.

Durante esta transición, podrían presentarse inconvenientes temporales en la atención telefónica a través de la línea 199. Por ello, solicitamos la comprensión y paciencia de nuestros usuarios.

La CSS trabaja en restablecer el servicio en el menor tiempo posible, garantizando una atención oportuna, eficiente y de calidad.