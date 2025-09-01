Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2025 - 11:08

CSS anuncia traslado del Centro de Contactos de la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios al Asegurado

La CSS detalló que durante el traslado podrían presentarse inconvenientes temporales en la atención telefónica a través de la línea 199.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informa a la ciudadanía que, a partir de este lunes 1 de septiembre de 2025, el Centro de Contactos de la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios al Asegurado (DENSA) iniciará su proceso de traslado a nuevas instalaciones, ubicadas en el Instituto de Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, en Renta 5, Calidonia.

Durante esta transición, podrían presentarse inconvenientes temporales en la atención telefónica a través de la línea 199. Por ello, solicitamos la comprensión y paciencia de nuestros usuarios.

La CSS trabaja en restablecer el servicio en el menor tiempo posible, garantizando una atención oportuna, eficiente y de calidad.

