CSS inicia el traslado de departamentos de la Dirección Ejecutiva de Prestaciones Económicas.

La Caja de Seguro Social (CSS) informa a la ciudadanía que, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025, se iniciará el traslado de varios departamentos pertenecientes a la Dirección Ejecutiva de Prestaciones Económicas.
La CSS aclara que la atención al público que acuda al edificio Bolívar se mantendrá a través de las ventanillas de atención, y que el servicio de Atención al Asegurado continuará brindando orientación e información a los usuarios.
Cronograma de traslados por departamentos
- Lunes 1 de septiembre: Departamento de Pago de Pensiones, Jubilaciones y Otros Derechos.
- Martes 2 de septiembre: Departamento de Pensiones y Subsidios.
- Miércoles 3 de septiembre: Departamento de Cuentas Individuales.
- Jueves 4 de septiembre: Departamento de Fondo Complementario.
- Viernes 5 septiembre: Departamento de Afiliación, Departamento de Subsistema Mixto; Departamento de Control y Seguimiento y la sección de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas.
- Sábado 6 de septiembre: Subdirección Nacional de Prestaciones Económicas (administrativas y operativa) y la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas.
- Lunes 8 de septiembre: Coordinación Administrativa de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas.
- Martes 9 de septiembre: Departamento de Seguridad Ocupacional.
- Miércoles 10 de septiembre: Departamento de Administración de Riesgos Profesionales y Departamento de Contabilidad Prestaciones Económicas.
El nuevo edificio cuenta con instalaciones modernas y amplias, que permitirán un mejor flujo de atención, mayor comodidad para los usuarios y condiciones más adecuadas para la gestión institucional. Las oficinas quedarán distribuidas en la planta baja, así como en el quinto y sexto piso del complejo.