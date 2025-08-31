CSS inicia el traslado de departamentos de la Dirección Ejecutiva de Prestaciones Económicas.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informa a la ciudadanía que, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025, se iniciará el traslado de varios departamentos pertenecientes a la Dirección Ejecutiva de Prestaciones Económicas.

El nuevo sitio de funcionamiento será el Centro Nacional Especializado en Salud y Seguridad de los Trabajadores "Dr. Francisco Díaz Mérida" (antiguo edificio Renta 5), ubicado en el corregimiento de Calidonia.

La CSS aclara que la atención al público que acuda al edificio Bolívar se mantendrá a través de las ventanillas de atención, y que el servicio de Atención al Asegurado continuará brindando orientación e información a los usuarios.

Cronograma de traslados por departamentos

Lunes 1 de septiembre: Departamento de Pago de Pensiones, Jubilaciones y Otros Derechos.

Martes 2 de septiembre: Departamento de Pensiones y Subsidios.

Miércoles 3 de septiembre: Departamento de Cuentas Individuales.

Jueves 4 de septiembre: Departamento de Fondo Complementario.

Viernes 5 septiembre: Departamento de Afiliación, Departamento de Subsistema Mixto; Departamento de Control y Seguimiento y la sección de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas.

Sábado 6 de septiembre: Subdirección Nacional de Prestaciones Económicas (administrativas y operativa) y la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas.

Lunes 8 de septiembre: Coordinación Administrativa de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas.

Martes 9 de septiembre: Departamento de Seguridad Ocupacional.

Miércoles 10 de septiembre: Departamento de Administración de Riesgos Profesionales y Departamento de Contabilidad Prestaciones Económicas.

El nuevo edificio cuenta con instalaciones modernas y amplias, que permitirán un mejor flujo de atención, mayor comodidad para los usuarios y condiciones más adecuadas para la gestión institucional. Las oficinas quedarán distribuidas en la planta baja, así como en el quinto y sexto piso del complejo.