Pago del MIDES a beneficiarios de 120 a los 65 y demás programas inicia el 1 de septiembre

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó las fechas de la próxima jornada de pagos de los programas de transferencias monetarias condicionadas, dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en condición de pobreza. Los programas incluidos son: 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono alimenticio del Senapan