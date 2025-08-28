Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2025 - 07:23

Pago del MIDES a beneficiarios de 120 a los 65 y demás programas inicia el 1 de septiembre

El MIDES anunció el calendario de pagos 2025 para 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y bono alimenticio del Senapan.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó las fechas de la próxima jornada de pagos de los programas de transferencias monetarias condicionadas, dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en condición de pobreza. Los programas incluidos son: 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono alimenticio del Senapan

MIDES.png
  • Con tarjeta Clave Social: del 1 al 12 de septiembre
  • Áreas de difícil acceso: del 22 al 26 de septiembre

El MIDES reiteró que estos desembolsos representan un apoyo económico clave para la población más vulnerable, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y garantizar la protección social en todo el país.

