IDAAN anuncia corte de agua en San Miguelito: será mañana y durará más de 7 horas

El IDAAN anunció un corte de agua en San Miguelito este jueves 28 de agosto de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. por reparación de tubería en Villa Lucre.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este jueves 28 de agosto, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., se realizará un cierre de la línea de 24 pulgadas en Villa Lucre, como parte de trabajos de reparación de tubería y reemplazo de una válvula de 12 pulgadas en la entrada de El Crisol.

Sectores que no tendrán agua por trabajos del IDAAN

El corte temporal de agua potable afectará los siguientes sectores:

  • Villa Lucre
  • El Crisol
  • Santa Clara
  • San Cristóbal
  • San Pedro
  • Dorasol
  • Santa Pera
  • Brisas del Golf
  • Cerro Viento
  • San Antonio
  • Las Acacias
  • Don Bosco
  • Parte de Pedregal y áreas aledañas

El IDAAN recomendó a los residentes tomar las medidas necesarias de abastecimiento de agua mientras duren los trabajos de mantenimiento. Asimismo, recordó que los usuarios pueden reportar daños o falta de suministro a través del Centro de Atención Ciudadana 311.

