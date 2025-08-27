IDAAN anuncia corte de agua en San Miguelito: será mañana y durará más de 7 horas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este jueves 28 de agosto, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., se realizará un cierre de la línea de 24 pulgadas en Villa Lucre, como parte de trabajos de reparación de tubería y reemplazo de una válvula de 12 pulgadas en la entrada de El Crisol.