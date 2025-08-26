Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2025 - 07:11

IDAAN reporta falla en planta de Chilibre: suministro de agua afectado en Panamá y San Miguelito

La Planta potabilizadora de Chilibre opera al 90% tras falla en bomba. IDAAN advierte posible afectación en el suministro de agua en Panamá y San Miguelito.

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que durante la madrugada de este martes se detectó una falla en una de las bombas de la estación de agua tratada de la planta potabilizadora de Chilibre.

IDAAN reporta afectación en el suministro de agua por falla en planta de Chilibre

Ante esta situación, la bomba fue sacada de línea para realizar el diagnóstico y las reparaciones correspondientes.

Actualmente, la planta está operando al 90% de su capacidad, por lo que el suministro de agua potable podría verse afectado en varios sectores de la ciudad de Panamá y San Miguelito.

El IDAAN recomienda a los usuarios hacer un uso racional del agua y mantener reservas mientras se concluyen los trabajos.

