IMA suspende agroferias y agrotiendas a nivel nacional durante la próxima semana

El IMA informa que durante la próxima semana, las agrotiendas, agroferias y distribuidoras no estarán disponibles.

Ana Canto
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, del 1 al 5 de septiembre, estarán suspendidas las actividades de las agrotiendas, agroferias y distribuidoras, debido a labores de logística interna en sus instalaciones a nivel nacional.

Durante este período, se llevarán a cabo trabajos como la limpieza de bodegas y depósitos, así como el levantamiento de inventario y la elaboración de registros e informes.

El proceso de venta se reanudará el sábado 6 de septiembre.

