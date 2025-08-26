IMA suspende agroferias y agrotiendas a nivel nacional durante la próxima semana

IMA suspende agroferias y agrotiendas. @IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, del 1 al 5 de septiembre, estarán suspendidas las actividades de las agrotiendas, agroferias y distribuidoras, debido a labores de logística interna en sus instalaciones a nivel nacional.

Durante este período, se llevarán a cabo trabajos como la limpieza de bodegas y depósitos, así como el levantamiento de inventario y la elaboración de registros e informes.

El proceso de venta se reanudará el sábado 6 de septiembre. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1960327937875460128&partner=&hide_thread=false Comunicado al país

Debido a la realización de actividades de logística interna, el IMA comunica que del 1 al 5 de septiembre se suspenden las ferias, tiendas y distribuidoras. @nilomr11 #ConPasoFirme pic.twitter.com/94T3UMcVYf — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) August 26, 2025