Menor de 17 años fallece tras un juego entre amigos en Rincón Largo, Chiriquí

Menor de 17 años fallece tras un juego entre amigos en Chiriquí.

Por Ana Canto Un menor de 17 años fue trasladado al cuarto de urgencias del Hospital Regional de David, pero llegó sin signos vitales, luego de participar en un juego con otros jóvenes en el que se propinaban golpes en el cuerpo, excluyendo el rostro. El hecho ocurrió en el sector de Rincón Largo de Dolega, en la provincia de Chiriquí.

Según la información recabada, el adolescente presentó molestias después del juego, por lo que fue llevado al centro hospitalario para recibir atención médica; sin embargo, lamentablemente ya había fallecido al momento de su ingreso.

Se espera confirmar las causas reales de la muerte mediante un examen de necropsia, con el fin de determinar si se trató de un evento natural o si está relacionado directamente con el juego practicado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1960119859196371052&partner=&hide_thread=false Un menor de 17 años fue trasladado al cuarto de urgencias del Hospital Regional de David, pero llegó sin signos vitales, luego de participar de un juego con otros jóvenes en el que se propinan golpes en el cuerpo, en el sector de Rincón Largo de Dolega. pic.twitter.com/s9fq2BMuhC — Telemetro Reporta (@TReporta) August 25, 2025