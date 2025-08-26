Menor de 17 años fallece tras un juego entre amigos en Rincón Largo, Chiriquí

Un menor de 17 años fue trasladado al cuarto de urgencias del Hospital Regional de David, pero llegó sin signos vitales, luego de participar en un juego con otros jóvenes en el que se propinaban golpes en el cuerpo, excluyendo el rostro. El hecho ocurrió en el sector de Rincón Largo de Dolega, en la provincia de Chiriquí.
Se espera confirmar las causas reales de la muerte mediante un examen de necropsia, con el fin de determinar si se trató de un evento natural o si está relacionado directamente con el juego practicado.