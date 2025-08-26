Presidente hace llamado de atención ante casos de droga enviada a Europa desde puertos panameños

Este martes 26 de agosto, el presidente José Raúl Mulino hizo un llamado a los "señores" de los puertos panameños, con el objetivo de detener el flujo de drogas que salen del país con destino a Europa.

"Tendré con ellos una reunión. La segunda que voy a tener. Parece que haya caído en oídos sordos, pero hay que hacerlo (...) Cuando me encuentro con algún presidente de Europa y me dicen: 'Estas llenando de droga mi país". Panamá es dueño de esos puertos", indicó el mandatario.

Mulino señaló que discutirá con los operadores la necesidad de ampliar los horarios laborales en los puertos para que estos sean inspeccionados de manera continua, día y noche, a fin de prevenir el ingreso o la salida de sustancias ilícitas en los contenedores.

“Eso se va a acabar, el puerto es 24/7 todos los días, y lo digo sin amenaza a nadie porque no es mi interés, pero cuando me dijeron ese absurdo que a las 9, a las 10 de la noche apagan la luz y todo el mundo se va hasta la madrugada siguiente, ¿Qué pasa en la noche en esos puertos? De nada sirven los escáneres si preñan los contenedores después de los escáneres", expresó el mandatario.