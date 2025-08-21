Lotto y Pega 3 bajo la lupa: Presidente Mulino pide decisión inmediata de la Corte

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que la lotería electrónica (Lotto y Pega 3) es un negocio privado y solicitó a la Corte Suprema de Justicia agilizar el fallo sobre su operación, que actualmente se encuentra impugnada.

Presidente Mulino pide pronta decisión de la Corte sobre la lotería electrónica

"Eso lo impugnaron en la Corte. Hace un daño tremendo a la Lotería, la Lotto es un negocio privado, y lo único que pido a los magistrados es que apuren ese fallo, que no debe salir contrario al interés nacional", declaró Mulino.

El mandatario recordó que está previsto eliminar la lotería electrónica en el país y llevar a cabo un proceso de transformación de la Lotería Nacional de Beneficencia, con el objetivo de hacerla más eficiente y rentable para el Estado y la ciudadanía.