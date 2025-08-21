Panamá Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 11:27

Lotto y Pega 3 bajo la lupa: Presidente Mulino pide decisión inmediata de la Corte

El presidente Mulino aseguró en su conferencia semanal que la Lotto y Pega 3 son negocios privados y solicita a la Corte agilizar el fallo.

Lotto y Pega 3 bajo la lupa

Lotto y Pega 3 bajo la lupa

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que la lotería electrónica (Lotto y Pega 3) es un negocio privado y solicitó a la Corte Suprema de Justicia agilizar el fallo sobre su operación, que actualmente se encuentra impugnada.

Presidente Mulino pide pronta decisión de la Corte sobre la lotería electrónica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958562861375959047&partner=&hide_thread=false

“Eso lo impugnaron en la Corte. Hace un daño tremendo a la Lotería, la Lotto es un negocio privado, y lo único que pido a los magistrados es que apuren ese fallo, que no debe salir contrario al interés nacional”, declaró Mulino. “Eso lo impugnaron en la Corte. Hace un daño tremendo a la Lotería, la Lotto es un negocio privado, y lo único que pido a los magistrados es que apuren ese fallo, que no debe salir contrario al interés nacional”, declaró Mulino.

El mandatario recordó que está previsto eliminar la lotería electrónica en el país y llevar a cabo un proceso de transformación de la Lotería Nacional de Beneficencia, con el objetivo de hacerla más eficiente y rentable para el Estado y la ciudadanía.

En esta nota:
Seguir leyendo

Lotería Nacional de Panamá: ¿Cuándo y a qué hora se juega la Lotto y Pega 3?

¿Ganaste? Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 16 de agosto de 2025

Lotería Nacional de Panamá: ¿Cuándo y a qué hora se juega la Lotto y Pega 3?

Recomendadas

Más Noticias