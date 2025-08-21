Panamá Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 09:14

Lotería Fiscal 2025: MEF anuncia que el primer sorteo será el jueves 28 de agosto

MEF anuncia que el primer sorteo de la Lotería Fiscal 2025 será el jueves 28 de agosto a las 3:00 p.m. en Los Andes Mall. Conoce cómo participar correctamente.

Lotería Fiscal 2025

Noemí Ruíz
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el primer sorteo de la Lotería Fiscal 2025 se llevará a cabo el jueves 28 de agosto a las 3:00 p.m. en Los Andes Mall.

Participar es sencillo y requiere cumplir los pasos establecidos para garantizar la validez de tus facturas:

1. Solicita tu factura fiscal

  • Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida mediante un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
  • La factura debe estar a tu nombre, con tu cédula o RUC, o carnet de residente/pasaporte para extranjeros.
  • Si no solicitaste la factura con tus datos, escribe tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

2. Reúne tus facturas

  • Cada sobre debe contener un mínimo de cinco (5) facturas.
  • Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
  • Solo se aceptan facturas originales y legibles.
  • Las facturas deben tener fecha de emisión de hasta dos meses anteriores al sorteo en que deseas participar.
  • No hay monto mínimo de compra para participar.
3. Prepara el sobre

Coloca las facturas en un sobre cerrado y escribe en la parte frontal:

  • Nombre completo
  • Número de cédula
  • Número de teléfono
  • Correo electrónico
  • Dirección residencial
  • Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Julio 2025”)

4. Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI:

  • Administraciones Provinciales de Ingresos
  • Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente

Se recomienda consultar los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles para cada sorteo.

