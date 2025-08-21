Lotería Fiscal 2025: MEF anuncia que el primer sorteo será el jueves 28 de agosto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el primer sorteo de la Lotería Fiscal 2025 se llevará a cabo el jueves 28 de agosto a las 3:00 p.m. en Los Andes Mall.
Participar es sencillo y requiere cumplir los pasos establecidos para garantizar la validez de tus facturas:
1. Solicita tu factura fiscal
- Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida mediante un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
- La factura debe estar a tu nombre, con tu cédula o RUC, o carnet de residente/pasaporte para extranjeros.
- Si no solicitaste la factura con tus datos, escribe tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.
2. Reúne tus facturas
- Cada sobre debe contener un mínimo de cinco (5) facturas.
- Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
- Solo se aceptan facturas originales y legibles.
- Las facturas deben tener fecha de emisión de hasta dos meses anteriores al sorteo en que deseas participar.
- No hay monto mínimo de compra para participar.
3. Prepara el sobre
Coloca las facturas en un sobre cerrado y escribe en la parte frontal:
- Nombre completo
- Número de cédula
- Número de teléfono
- Correo electrónico
- Dirección residencial
- Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Julio 2025”)
4. Deposita tu sobre
Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI:
- Administraciones Provinciales de Ingresos
- Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
Se recomienda consultar los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles para cada sorteo.