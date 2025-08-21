Lotería Fiscal 2025: MEF anuncia que el primer sorteo será el jueves 28 de agosto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el primer sorteo de la Lotería Fiscal 2025 se llevará a cabo el jueves 28 de agosto a las 3:00 p.m. en Los Andes Mall.

Participar es sencillo y requiere cumplir los pasos establecidos para garantizar la validez de tus facturas:

1. Solicita tu factura fiscal

Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida mediante un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).

La factura debe estar a tu nombre, con tu cédula o RUC, o carnet de residente/pasaporte para extranjeros.

Si no solicitaste la factura con tus datos, escribe tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

2. Reúne tus facturas

Cada sobre debe contener un mínimo de cinco (5) facturas.

Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.

Solo se aceptan facturas originales y legibles.

Las facturas deben tener fecha de emisión de hasta dos meses anteriores al sorteo en que deseas participar.

No hay monto mínimo de compra para participar.

3. Prepara el sobre

Coloca las facturas en un sobre cerrado y escribe en la parte frontal:

Nombre completo

Número de cédula

Número de teléfono

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Julio 2025”)

4. Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI:

Administraciones Provinciales de Ingresos

Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente

Se recomienda consultar los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles para cada sorteo.