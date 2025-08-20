ACP anuncia trabajos en la potabilizadora de Mendoza que afectarán el servicio de agua durante 10 horas

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que este jueves 21 de agosto, desde as 6:00 a.m. se llevarán a cavo trabajos de mantenimiento preventivo en la potabilizadora de Mendoza, ubicada en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.
La ACP recomienda a los usuarios almacenar agua para uso esencial y hacer un uso responsable del recurso durante el período de mantenimiento.
Estos trabajos tienen como objetivo optimizar el funcionamiento de la planta y prolongar la vida útil de sus equipos
, garantizando un servicio más confiable a la población.