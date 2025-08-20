Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 16:47

ACP anuncia trabajos en la potabilizadora de Mendoza que afectarán el servicio de agua durante 10 horas

La ACP anuncia trabajos en la potabilizadora de Mendoza que afectarán el servicio de agua durante 10 horas.

ACP anuncia trabajos en la potabilizadora de Mendoza.

ACP anuncia trabajos en la potabilizadora de Mendoza.

Telemetro Reporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que este jueves 21 de agosto, desde as 6:00 a.m. se llevarán a cavo trabajos de mantenimiento preventivo en la potabilizadora de Mendoza, ubicada en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Estas labores tendrán una duración aproximada de 10 horas y podrían generar interrupciones o baja presión en el suministro de agua potable en las comunidades que se abastecen de esta planta, ya que operará al 75 % de su capacidad.

La ACP recomienda a los usuarios almacenar agua para uso esencial y hacer un uso responsable del recurso durante el período de mantenimiento.

Estos trabajos tienen como objetivo optimizar el funcionamiento de la planta y prolongar la vida útil de sus equipos

  • ACP anuncia trabajos en la potabilizadora de Mendoza que afectarán el servicio de agua durante 10 horas

, garantizando un servicio más confiable a la población.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/canaldepanama/status/1958277415123243370&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Contraloría autoriza auditorías de bienes y fondos del Tribunal Electoral durante el período 2019-2024

MEF aclara presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer

Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolecentes en Chiriquí y Colón

Recomendadas

Más Noticias