Contraloría autoriza auditorías de bienes y fondos del Tribunal Electoral durante el período 2019-2024

La Contraloría General de la República informó que ha ordenado una auditoría al Tribunal Electoral con el objetivo de revisar la administración de bienes y fondos públicos durante el período comprendido entre el 2 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024.
