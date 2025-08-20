Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 17:21

Contraloría autoriza auditorías de bienes y fondos del Tribunal Electoral durante el período 2019-2024

La Contraloría General de la República informó que ha ordenado la auditoría es con el objetivo de revisar la administración de bienes y fondos públicos.

Contraloría autoriza auditorías de bienes y fondos del Tribunal Electoral.

Contraloría autoriza auditorías de bienes y fondos del Tribunal Electoral.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Contraloría General de la República informó que ha ordenado una auditoría al Tribunal Electoral con el objetivo de revisar la administración de bienes y fondos públicos durante el período comprendido entre el 2 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024.

Información en desarrollo...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958289058775621713&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Contraloría detecta irregularidades por más de 11 millones en juntas comunales

CSS entrega estados financieros 2024 a Contraloría a tiempo

Presupuesto 2026 de la ACP presentado ante la Asamblea Nacional

Recomendadas

Más Noticias