Panamá Nacionales - 20 de agosto de 2025 - 21:02
Niñez en riesgo, cuando separarlos del hogar es la única forma de protegerlos
En Panamá aproximadamente entre 500 y 600 niños, niñas y adolescentes se encuentran en albergues temporales, tras ser separados de sus hogares para protegerlos de maltratos y todo tipo de abusos. Aunque esta medida busca protegerlos, enfrentan nuevos desafíos: adaptarse a la vida en albergues, sanar las heridas del pasado y lidiar con la incertidumbre de estar lejos de sus familias, sin saber cuándo podrán regresar.