Niñez en riesgo, cuando separarlos del hogar es la única forma de protegerlos

En Panamá aproximadamente entre 500 y 600 niños, niñas y adolescentes se encuentran en albergues temporales, tras ser separados de sus hogares para protegerlos de maltratos y todo tipo de abusos. Aunque esta medida busca protegerlos, enfrentan nuevos desafíos: adaptarse a la vida en albergues, sanar las heridas del pasado y lidiar con la incertidumbre de estar lejos de sus familias, sin saber cuándo podrán regresar.