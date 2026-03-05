Panamá Nacionales -

Presidente Mulino habló sobre las investigaciones por irregularidades en albergues

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habló en su conferencia de los jueves a las investigaciones por presuntas irregularidades en albergues de la Senniaf. Lamentó el "levantamiento popular" que se produjo en Chitré en rechazo al traslado de diez personas con discapacidad que se encontraban en el Centro de Atención Integral de Tocumen, y señaló que se trata de un tema humano y muy delicado que debió ser tratado con mayor sensibilidad.