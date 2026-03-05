Embajada de EE. UU. lanza becas de inglés para estudiantes panameños

Estudiantes panameños participan de beca de la Embajada de Estados Unidos.

La Embajada de los Estados Unidos en Panamá lanzó oficialmente el programa de becas “English Access 2026-2027”, beneficiando a 126 estudiantes sobresalientes de seis centros educativos ubicados en Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Los Santos y Panamá.

Durante los próximos dos años, los alumnos seleccionados, quienes cursan el décimo grado, participarán en una formación intensiva diseñada para dominar el inglés, fortalecer el pensamiento crítico y desarrollar habilidades de liderazgo. Más que una formación académica, esta experiencia busca abrir puertas a intercambios internacionales, acceso a universidades de prestigio y trayectorias profesionales en sectores de alta demanda.

Liderazgo y principios bajo el lema “Freedom 250”

La iniciativa inició con el primero de dos campamentos de verano, realizados del 23 al 27 de febrero en cada una de las escuelas participantes. Estas jornadas se desarrollaron bajo el tema “Freedom 250”, en conmemoración del 250.º aniversario de la independencia de los Estados Unidos. A través de actividades dinámicas, los becarios practicaron el idioma mientras exploraban los principios fundacionales que han dado forma a la nación estadounidense.

Desde su implementación en 2010, este programa, financiado por el Departamento de Estado de EE. UU. y administrado localmente por la Fundación Quality Leadership University, ha transformado la vida de 2,324 estudiantes panameños, impulsando su crecimiento personal y profesional en todo el país.

Compromiso con la educación

Enseñanza del inglés mediante diversas plataformas, entre las que destacan:

English Language Fellows: Actualmente activo en la Universidad de Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).

Asistentes de enseñanza: Programas presenciales en diversas universidades y escuelas.

Plataformas virtuales: Oportunidades de aprendizaje remoto para todo el territorio nacional.

Para obtener más información sobre esta y otras convocatorias educativas, los interesados pueden visitar el sitio oficial: pa.usembassy.gov/education.