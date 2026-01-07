Embajada de Panamá en Turquía anuncia becas 2026: fecha de inscripciones y requisitos

La embajada de Panamá en Turquía anunció este martes 7 de enero una nueva oportunidad académica internacional que se abre para estudiantes de Panamá y la región, con un programa que busca fortalecer la formación profesional y el intercambio cultural en uno de los países con mayor proyección educativa de Europa y Asia.

Turquía Programa Türkiye Burslar abre una nueva convocatoria. michaeljerrard / unsplash

Embajada de Panamá: plazos y fases del proceso

La convocatoria permanecerá abierta desde el sábado 10 de enero hasta el martes 20 de febrero. El periodo de evaluación se realizará entre marzo y mayo; los finalistas preseleccionados serán nominados por la institución oferente y notificados para una entrevista entre junio y julio. Los resultados se anunciarán en agosto y la llegada de los becarios a Turquía está prevista para septiembre.

¿Qué cubre la beca?

El programa contempla matrícula universitaria, estipendio mensual, tiquetes aéreos ida y vuelta, curso de idioma turco, seguro médico y registro de carrera. La información oficial completa sobre requisitos y coberturas está disponible en el portal del programa: turkiyeburslari.gov.tr, según la Embajada.

Quiénes pueden postular

La oferta está dirigida a nacionales panameños y a ciudadanos de otros países de la región interesados en cursar estudios en Turquía en los niveles señalados. La duración de cada programa variará según la carrera y el grado académico al que se postule.

La Embajada recomendó a los interesados revisar los requisitos y plazos en el enlace oficial antes de postular para evitar contratiempos durante el proceso.