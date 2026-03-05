Panamá vs. Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol: hora y dónde ver el partido

Panamá se enfrentará a la selección de Cuba este viernes 6 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, en lo que será su debut en el Clásico Mundial de Béisbol. La transmisión en vivo del encuentro estará disponible a través de RPC TV, desde las 11:00 a.m.
Calendario de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol
Viernes 6 de marzo
- Cuba vs. Panamá
Sábado 7 de marzo
- Panamá vs. Puerto Rico
Domingo 8 de marzo
- Panamá vs. Canadá
Lunes 9 de marzo
- Colombia vs. Panamá
Durante el martes 3 y miércoles 4 de marzo, la selección panameña se midió ante equipos de la Major League Baseball (MLB), como los New York Yankees y los Detroit Tigers, en partidos de exhibición como parte de su preparación para el torneo.