Clásico Mundial de Béisbol Deportes -  5 de marzo de 2026 - 17:32

Panamá vs. Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol: hora y dónde ver el partido

Panamá se medirá ante países como Cuba, Puerto Rico, Canadá y Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol.

Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

FEDEBEIS
Ana Canto
Por Ana Canto

Panamá se enfrentará a la selección de Cuba este viernes 6 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, en lo que será su debut en el Clásico Mundial de Béisbol. La transmisión en vivo del encuentro estará disponible a través de RPC TV, desde las 11:00 a.m.

Calendario de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol

Viernes 6 de marzo

  • Cuba vs. Panamá

Sábado 7 de marzo

  • Panamá vs. Puerto Rico

Domingo 8 de marzo

  • Panamá vs. Canadá

Lunes 9 de marzo

  • Colombia vs. Panamá

Durante el martes 3 y miércoles 4 de marzo, la selección panameña se midió ante equipos de la Major League Baseball (MLB), como los New York Yankees y los Detroit Tigers, en partidos de exhibición como parte de su preparación para el torneo.

