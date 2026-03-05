Clásico Mundial de Béisbol Deportes -  5 de marzo de 2026 - 10:24

Clásico Mundial de Béisbol: dónde y cuándo ver los juegos de Panamá en vivo

Previo al Clásico Mundial de Béisbol la selección panameña se midió ante equipos de la Major League Baseball (MLB).

Ana Canto
Por Ana Canto

Panamá iniciará este viernes 6 de marzo su camino en el Clásico Mundial de Béisbol, cuando se enfrente a Cuba en su primer partido del torneo que se celebra en Florida, Estados Unidos.

Durante el martes 3 y miércoles 4 de marzo, la selección panameña se midió ante equipos de la Major League Baseball (MLB), como los New York Yankees y los Detroit Tigers, en partidos de exhibición como parte de su preparación para el torneo.

Calendario de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol

Viernes 6 de marzo

  • Cuba vs. Panamá

Sábado 7 de marzo

  • Panamá vs. Puerto Rico

Domingo 8 de marzo

  • Panamá vs. Canadá

Lunes 9 de marzo

  • Colombia vs. Panamá
