Clásico Mundial de Béisbol: dónde y cuándo ver los juegos de Panamá en vivo

Panamá iniciará este viernes 6 de marzo su camino en el Clásico Mundial de Béisbol, cuando se enfrente a Cuba en su primer partido del torneo que se celebra en Florida, Estados Unidos.
Durante el martes 3 y miércoles 4 de marzo, la selección panameña se midió ante equipos de la Major League Baseball (MLB), como los New York Yankees y los Detroit Tigers, en partidos de exhibición como parte de su preparación para el torneo.
Calendario de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol
Viernes 6 de marzo
- Cuba vs. Panamá
Sábado 7 de marzo
- Panamá vs. Puerto Rico
Domingo 8 de marzo
- Panamá vs. Canadá
Lunes 9 de marzo
- Colombia vs. Panamá