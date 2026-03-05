Clásico Mundial de Béisbol: dónde y cuándo ver los juegos de Panamá en vivo

Panamá iniciará este viernes 6 de marzo su camino en el Clásico Mundial de Béisbol, cuando se enfrente a Cuba en su primer partido del torneo que se celebra en Florida, Estados Unidos.

El encuentro podrá verse en vivo a través de RPC TV y en su sitio web oficial: https://www.rpctv.com/endirecto .

Durante el martes 3 y miércoles 4 de marzo, la selección panameña se midió ante equipos de la Major League Baseball (MLB), como los New York Yankees y los Detroit Tigers, en partidos de exhibición como parte de su preparación para el torneo.

Calendario de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol

Viernes 6 de marzo

Cuba vs. Panamá

Sábado 7 de marzo

Panamá vs. Puerto Rico

Domingo 8 de marzo

Panamá vs. Canadá

Lunes 9 de marzo