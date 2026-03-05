Asamblea Nacional: Diputados Chong y Barboni se enfrentan por Ley de Patrimonio

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley 80, que extiende beneficios tributarios para el Patrimonio Histórico. Sin embargo, la jornada cerró con un tenso debate entre la diputada Yamireliz Chong y diputado José Pérez Barboni.

Cuestionamientos a la falta de consulta técnica

La diputada Yamireliz Chong, de la bancada Vamos, criticó severamente la rapidez con la que se dio el trámite en la Asamblea Nacional. Chong lamentó que la votación se realizara sin la comparecencia de los titulares de Cultura, Economía y Finanzas, y Vivienda.

Según la parlamentaria, era fundamental cuestionar la viabilidad de los incentivos otorgados a empresas en Colón antes de proceder con su aprobación, señalando que la falta de una lectura profunda demuestra que las viejas prácticas legislativas persisten.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029521868697247875?s=20&partner=&hide_thread=false Cruce de palabras entre la diputada de Vamos @YamirelizChong y el diputado de MOCA, José @PerezBarboni, tras la aprobación del proyecto de Ley 80 que extiende incentivos fiscales para el mantenimiento y embellecimiento del Patrimonio Histórico de Panamá y Colón. pic.twitter.com/A8eUZ6flFW — Telemetro Reporta (@TReporta) March 5, 2026

Defensa del proyecto y del proceso legislativo

En respuesta, el diputado José Pérez Barboni, de MOCA, recriminó a su colega por no haber presentado las modificaciones en el momento procesal oportuno.

El diputado Barboni defendió la necesidad de avanzar con la preservación cultural del país y citó el éxito de modelos similares en San Felipe.

"Si usted no considera que este proyecto como está es positivo para Colón, presente nuevamente un proyecto, presente una enmienda" sentenció el diputado Barboni, subrayando que la Asamblea Nacional debe seguir produciendo leyes que incentiven la inversión.