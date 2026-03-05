Panamá Nacionales -  5 de marzo de 2026 - 11:51

Asamblea Nacional: Diputados Chong y Barboni se enfrentan por Ley de Patrimonio

La aprobación de incentivos fiscales para el casco de Colón y Panamá generó un choque entre las bancadas de Vamos y MOCA en la Asamblea Nacional.

Encuentro entre diputado Barboni y diputada Chong en la Asamblea Nacional.

Encuentro entre diputado Barboni y diputada Chong en la Asamblea Nacional.

TReporta
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley 80, que extiende beneficios tributarios para el Patrimonio Histórico. Sin embargo, la jornada cerró con un tenso debate entre la diputada Yamireliz Chong y diputado José Pérez Barboni.

Cuestionamientos a la falta de consulta técnica

La diputada Yamireliz Chong, de la bancada Vamos, criticó severamente la rapidez con la que se dio el trámite en la Asamblea Nacional. Chong lamentó que la votación se realizara sin la comparecencia de los titulares de Cultura, Economía y Finanzas, y Vivienda.

Según la parlamentaria, era fundamental cuestionar la viabilidad de los incentivos otorgados a empresas en Colón antes de proceder con su aprobación, señalando que la falta de una lectura profunda demuestra que las viejas prácticas legislativas persisten.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029521868697247875?s=20&partner=&hide_thread=false

Defensa del proyecto y del proceso legislativo

En respuesta, el diputado José Pérez Barboni, de MOCA, recriminó a su colega por no haber presentado las modificaciones en el momento procesal oportuno.

El diputado Barboni defendió la necesidad de avanzar con la preservación cultural del país y citó el éxito de modelos similares en San Felipe.

"Si usted no considera que este proyecto como está es positivo para Colón, presente nuevamente un proyecto, presente una enmienda" sentenció el diputado Barboni, subrayando que la Asamblea Nacional debe seguir produciendo leyes que incentiven la inversión.

En esta nota:
Seguir leyendo

Diputado Palacios detalla consenso logrado sobre descuentos por ausencias injustificadas

Discusión del reglamento interno de la Asamblea en su etapa final en Credenciales

Descentralización en Panamá: inversión superó los B/.186 millones en 2025

Recomendadas

Más Noticias