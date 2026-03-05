Panamá Nacionales -  5 de marzo de 2026 - 09:44

Presidente Mulino designa a Luis Alberto Santanach como director encargado del IDAAN

Tras la renuncia de Rutilio Villarreal, el presidente Mulino anunció al nuevo encargado de la institución.

El presidente José Raúl Mulino anunció que Luis Alberto Santanach, actual subdirector del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), asumirá la dirección encargada de la institución. El mandatario también instaurará un coordinador entre el Ejecutivo y la entidad.

Experiencia técnica y nueva supervisión en el IDAAN

Luis Santanach llega al cargo con una trayectoria destacada en el manejo de plantas potabilizadoras, tras su experiencia previa en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El presidente Mulino explicó que, mientras la Junta Directiva realiza el proceso legal para nombrar a un director permanente, Santanach liderará la transición. Además, la nueva figura de "coordinador" funcionará como los "ojos del Ejecutivo" dentro del IDAAN para garantizar que los proyectos y la gestión administrativa se alineen con las prioridades del Gobierno Nacional.

Crisis del agua: un problema de larga data

El presidente Mulino reconoció que la falta de agua es una situación "verdaderamente preocupante" producto de décadas de mala planificación y falta de inversión ante el crecimiento poblacional. Mencionó avances en la crisis de Azuero y la inversión multimillonaria en la planta Roberto Reina, aunque advirtió que las soluciones no son inmediatas.

El mandatario pidió comprensión a la ciudadanía ante las protestas, señalando que cerrar calles no acelera la construcción de infraestructuras complejas que toman años en completarse.

