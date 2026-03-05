Protestas en Chitré: Presidente Mulino lamenta trato hacia jóvenes con discapacidad

El presidente José Raúl Mulino calificó como un "problema humano profundo" las protestas realizadas en Chitré contra el traslado de jóvenes con discapacidad. El mandatario cuestionó la falta de empatía hacia personas vulnerables.

También te puede interesar: MIDES convoca a ONGs para atender a adultos con discapacidad del sistema de protección

Críticas al rol de la Iglesia en el conflicto

Durante su reflexión, el presidente Mulino expresó su preocupación por la participación de un líder religioso en la incitación a las protestas.

"Me preocupó mucho que haya sido un sacerdote de Chitré en un púlpito el que llamó a estas acciones, eso no se hace", sentenció el presidente. "Me preocupó mucho que haya sido un sacerdote de Chitré en un púlpito el que llamó a estas acciones, eso no se hace", sentenció el presidente.

El mandatario recordó que, según la doctrina cristiana, "la Iglesia somos todos" y subrayó que estos jóvenes, independientemente de su condición física o mental, son seres humanos que carecen de apoyo familiar y merecen un espacio digno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029565692651917772?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente @JoseRaulMulino, compartió una reflexión personal sobre las protestas realizadas en Chitré por la reubicación de jóvenes adultos con discapacidad en el Hogar María Auxiliadora, lo que provocó protestas.



"Es un problema humano, muy profundo y delicado.… pic.twitter.com/g4T4SVUCm7 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 5, 2026

Presidente Mulino hace llamado a la sensibilidad social

El presidente Mulino enfatizó que la reubicación en el Hogar María Auxiliadora responde a una necesidad crítica de protección para ciudadanos que "no tienen a nadie en la tierra".

El mandatario hizo un llamado a la comunidad de Chitré para abordar el tema con mayor sensibilidad, alejándose de los prejuicios.

Para el Ejecutivo, la prioridad es garantizar que estos "hijos de Dios" reciban la atención necesaria, reafirmando que el Gobierno no retrocederá en su compromiso de brindar bienestar a los sectores más desprotegidos del país.