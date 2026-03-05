Presidente Mulino descarta subsidios al combustible pese a tensiones en Medio Oriente

El presidente José Raúl Mulino anunció que su administración no contempla aplicar subsidios al combustible frente al posible aumento de precios derivado del conflicto en Medio Oriente. El mandatario enfatizó que el país debe afrontar la realidad del mercado global.

Postura del Ejecutivo sobre el mercado de hidrocarburos

"No visualizo subsidios por parte del Gobierno, lo anticipo, no estamos para eso", declaró el presidente Mulino.

El mandatario señaló que, aunque la crisis internacional es peligrosa y delicada, los precios en Panamá deberán resolverse mediante el libre juego de la oferta y la demanda.

Recordó que el esquema de subsidios implementado en el pasado generó "desorden" y aseguró que Panamá pagará el precio que dicte el mercado internacional, priorizando la responsabilidad fiscal del Estado sobre las intervenciones de emergencia.

El Canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, informó que hay un acuerdo con Marruecos el cual estaría haciendo una donación de mil toneladas de fertilizantes al país.

"No visualizo subsidios por parte del Gobierno, lo anticipo, no estamos para eso. Pasará la crisis y se resolverá el precio como lo establezca el mercado, en su oferta y demanda, pero no estoy de acuerdo en susbsidiar otra vez los distintos combustibles", presidente de Panamá,… pic.twitter.com/r0pbZzKxyQ — Telemetro Reporta (@TReporta) March 5, 2026

Impacto geopolítico y el Canal de Panamá

A pesar de la incertidumbre en los precios de la energía, el mandatario analizó posibles efectos colaterales para el país. Mencionó que el conflicto podría redireccionar rutas marítimas hacia el Canal de Panamá, especialmente en la industria del gas natural licuado (LNG).

Sin embargo, aclaró que esto es una posibilidad técnica que el tiempo confirmará. Por el momento, el enfoque del Gobierno se mantiene en la observación y en evitar gastos públicos extraordinarios que comprometan las finanzas nacionales.