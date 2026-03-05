Secretaria general del MIDES toma el cargo como directora de la SENNIAF

La ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, confirmó cambios en la dirección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Tras la renuncia de la titular Ana Fábrega, se anunció inicialmente la designación de Otilia Rodríguez; sin embargo, esta última no ocupará el cargo.

Actualmente la licenciada Andrea Vega, secretaria general del MIDES, se encuentra encargada de la institución de forma interina.

Por el momento, queda pendiente que el presidente de la República, José Raúl Mulino, realice la designación oficial del nuevo titular de la Secretaría.

Relevo en el Senniaf tras denuncias de irregularidades

La salida de Ana Fábrega se produjo en medio de cuestionamientos por presuntos casos de abuso en el Centro Integral de Tocumen. Aunque se informó que Otilia Rodríguez asumiría el mando, la noticia generó fuertes reacciones. La diputada Alexandra Brenes denunció que Rodríguez mantiene quejas de padres de familia por supuestos malos manejos e impedir el acceso a expedientes de menores.

Brenes señaló, además, que la funcionaria fue cuestionada previamente durante su gestión al frente de la Dirección Regional del Senniaf en Panamá Oeste.