Panamá liderará la vigilancia pesquera en el Pacífico Sur tras reconocimiento internacional

Panamá se posiciona como un referente en el cuidado de los recursos marinos.

El Programa de Observadores a Bordo de Panamá (POPSA) fue reconocido internacionalmente durante la 14ª Reunión Anual de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO), uno de los principales organismos responsables de la gestión y conservación de los recursos pesqueros en la región Sur.

POPSA (1) Panamá liderará la vigilancia pesquera. Cortesía

¿Qué significa este reconocimiento?

Durante este encuentro, los países miembros de la organización alcanzaron consenso para acreditar al programa panameño de observadores POPSA, autorizándolo a brindar servicios de observación en operaciones de transbordo dentro del área de la Convención.

Esta acreditación permitirá que observadores panameños desempeñen funciones a nivel regional a bordo de buques de pabellón extranjero pertenecientes a los países miembros de la organización, fortaleciendo los mecanismos de monitoreo, control y supervisión de las actividades pesqueras internacionales.

POPSA (2) El país contribuye a llevar un control en la pesca y evitando ilegalidades. Cortesía

Un paso adelante para la sostenibilidad

El reconocimiento representa un importante respaldo a la capacidad técnica, la preparación profesional y los altos estándares operativos desarrollados por Panamá en materia de observación pesquera. Asimismo, evidencia la confianza de la comunidad internacional en los sistemas panameños de monitoreo, control y vigilancia, elementos clave para garantizar la sostenibilidad y transparencia en la gestión de los recursos marinos.

Con esta acreditación, Panamá consolida su presencia y liderazgo técnico en los procesos internacionales de gobernanza pesquera, al tiempo que proyecta el profesionalismo de sus observadores y marinos en escenarios regionales de alto nivel.

Este logro constituye además un paso significativo para fortalecer la transparencia y la supervisión de las operaciones pesqueras en el Pacífico Sur, contribuyendo a una gestión responsable y sostenible de los recursos marinos.