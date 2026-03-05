Tren Panamá-David-Frontera: vacantes disponibles y método de postulación

La Secretaría Nacional de Ferrocarriles informó la apertura del proceso de reclutamiento para el proyecto del Tren Panamá-David-frontera, mediante una convocatoria virtual dirigida a profesionales interesados en formar parte de la obra.
Para postularse, los interesados deben enviar su hoja de vida al correo electrónico oficial: [email protected]
Estaciones previstas del Tren Panamá–David–Frontera
El proyecto ferroviario contempla varias estaciones a lo largo del país:
- Ciudad de la Salud
- Albrook
- Panamá Pacífico
- La Chorrera
- Chame / Coronado
- Río Hato
- Penonomé
- Divisa
- Santiago
- Soná
- San Félix
- David
- Bugaba
- Paso Canoas – Frontera
Este corredor busca mejorar la movilidad entre provincias y fortalecer la integración económica y logística del país.