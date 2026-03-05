Tren Panamá-David-Frontera: vacantes disponibles y método de postulación

EFE - Ministerio de la Presidencia

La Secretaría Nacional de Ferrocarriles informó la apertura del proceso de reclutamiento para el proyecto del Tren Panamá-David-frontera, mediante una convocatoria virtual dirigida a profesionales interesados en formar parte de la obra.

La Secretaría se encuentra recibiendo perfiles en áreas técnicas , administrativas y de ingeniería para las distintas etapas de ejecución del proyecto ferroviario.

Para postularse, los interesados deben enviar su hoja de vida al correo electrónico oficial: [email protected]

Estaciones previstas del Tren Panamá–David–Frontera

El proyecto ferroviario contempla varias estaciones a lo largo del país:

Ciudad de la Salud

Albrook

Panamá Pacífico

La Chorrera

Chame / Coronado

Río Hato

Penonomé

Divisa

Santiago

Soná

San Félix

David

Bugaba

Paso Canoas – Frontera

Este corredor busca mejorar la movilidad entre provincias y fortalecer la integración económica y logística del país.