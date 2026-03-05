Panamá Nacionales -  5 de marzo de 2026 - 16:34

Tren Panamá-David-Frontera: vacantes disponibles y método de postulación

La Secretaría Nacional de Ferrocarril informó las vacantes disponibles para las distintas etapas de ejecución del tren Panamá-David-Frontera.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Ferrocarriles informó la apertura del proceso de reclutamiento para el proyecto del Tren Panamá-David-frontera, mediante una convocatoria virtual dirigida a profesionales interesados en formar parte de la obra.

Vacantes disponibles para el Tren Panamá-David

La Secretaría se encuentra recibiendo perfiles en áreas técnicas, administrativas y de ingeniería para las distintas etapas de ejecución del proyecto ferroviario.

Para postularse, los interesados deben enviar su hoja de vida al correo electrónico oficial: [email protected]

View this post on Instagram

Estaciones previstas del Tren Panamá–David–Frontera

El proyecto ferroviario contempla varias estaciones a lo largo del país:

  • Ciudad de la Salud
  • Albrook
  • Panamá Pacífico
  • La Chorrera
  • Chame / Coronado
  • Río Hato
  • Penonomé
  • Divisa
  • Santiago
  • Soná
  • San Félix
  • David
  • Bugaba
  • Paso Canoas – Frontera

Este corredor busca mejorar la movilidad entre provincias y fortalecer la integración económica y logística del país.

