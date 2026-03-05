Panamá 5 de marzo de 2026 - 14:50

Policía Nacional captura a vinculado al homicidio de un adulto mayor en Colón

El joven fue aprehendido por la Policía Nacional en relación con la muerte de Rogelio Hudson, quien fue brutalmente agredido el pasado febrero.

Policía Nacional captura a adolescente vinculado al homicidio.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Policía Nacional logró la aprehensión de un adolescente sospechoso de participar en el homicidio del señor Rogelio Hudson, hecho ocurrido el pasado 13 de febrero en la provincia de Colón.

Policía Nacional: una agresión fatal

El incidente, que conmocionó a la comunidad, se registró cuando el adulto mayor fue interceptado por un grupo de jóvenes en el área de calle 10 y 11 Roosevelt. Tras la agresión, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario debido a la gravedad de sus heridas; lamentablemente, falleció 48 horas después del suceso a causa de los golpes recibidos.

Avances en la investigación judicial

Durante el operativo de captura, las autoridades recolectaron diversos indicios que serán fundamentales para fortalecer el expediente. Estos elementos probatorios ya están bajo custodia y serán presentados ante las autoridades judiciales. La investigación continúa en curso para identificar y procesar a los otros implicados en este acto de violencia contra una persona mayor.

