Panamá Nacionales -  5 de marzo de 2026 - 11:46

Ministra Lucy Molinar explica cierre de la Universidad Panamericana

De acuerdo con la ministra Lucy Molinar, el cierre de la Universidad Panamericana surge tras un periodo de evaluaciones y auditorías.

Ministra de Educación

Ministra de Educación, Lucy Molinar.

Ana Canto
Por Ana Canto

La ministra de Educación, Lucy Molinar, informó que el cierre de la Universidad Panamericana es un proceso técnico que se desarrollaba desde administraciones anteriores, tras un periodo de evaluaciones y auditorías.

"Todo el mundo tiene que cumplir. Es un mensaje no solo para ellos (Universidad Panamericana), sino para todas las universidades. La universidad no es una escuela grande. La universidad es un centro de formación a un nivel superior (...) Todas las universidades que no investigan, que no hacen extensiones, no pueden ser una universidad ", aseguró la ministra.

Asimismo, Molinar indicó que el país requiere de mejores centros de enseñanza con el objetivo de garantizar un proceso de aprendizaje de calidad para todos los panameños.

