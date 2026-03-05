MiAmbiente frena tala de árboles en Vía España por falta de estudio ambiental

El ministro de Ambiente ( MiAmbiente ), Juan Carlos Navarro, advirtió que el proyecto de ampliación de la Vía España no tiene autorización para talar árboles.

Exigencia de estudios y consulta por MiAmbiente

Pese a que varios árboles centenarios han sido marcados con cintas rojas, el titular de MiAmbiente fue enfático al señalar que la obra no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) terminado ni aprobado. La institución ha notificado formalmente a la empresa responsable que el proceso debe incluir obligatoriamente una consulta ciudadana.

Este paso busca que los residentes sean escuchados sobre el destino de los árboles que forman parte del entorno urbano de la capital.

El ministro de Ambiente,@juancanavarro, se refirió a los árboles que han sido marcados con cintas rojas para tala como parte del proyecto de ampliación de la Vía España: "ese proyecto de Vía España no puede talar un sol árbol hasta que no tenga un estudio de impacto ambienta… pic.twitter.com/LOhnxMaJwG — Telemetro Reporta (@TReporta) March 5, 2026

Cuidado de árboles centenarios bajo MiAmbiente

Aunque el ministro reconoció que la ampliación es una obra necesaria y atrasada por una década, aseguró que no se sacrificará el patrimonio natural sin el debido cuidado. MiAmbiente supervisará que el desarrollo de la infraestructura se realice con el mayor respeto posible hacia los árboles centenarios de la zona.

La entidad se mantendrá vigilante para que el progreso de la ciudad no comprometa la integridad de los recursos forestales urbanos sin las compensaciones y permisos debidos.