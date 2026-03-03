Herrera Nacionales -  3 de marzo de 2026 - 16:53

MiAmbiente operará a yaguarundí rescatado en Herrera por fractura de fémur

Expertos de MiAmbiente intervendrán quirúrgicamente al felino en la Clínica de Fauna Silvestre para salvar su movilidad y supervivencia.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

El yaguarundí rescatado este fin de semana en la vía hacia Pesé será intervenido en la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), ubicada en el Parque Nacional Camino de Cruces en la Ciudad de Panamá.

MiAmbiente: intervención por fractura de fémur

Especialistas confirmaron que el felino presenta una fractura en el fémur izquierdo que compromete seriamente su movilidad y supervivencia en estado silvestre. Debido a la magnitud de la lesión, el animal fue trasladado para recibir manejo especializado en ortopedia.

El animal recibió atención inmediata desde su rescate en la provincia de Herrera y se mantiene bajo vigilancia técnica para garantizar un proceso quirúrgico que permita su rehabilitación.

