Resultados del Concurso General de Becas 2026: cuándo los publicará el IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que durante este mes se podrán conocer los resultados del Concurso General de Becas 2026 , en el que se anunciarán los estudiantes preseleccionados.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, enfatizó que las postulaciones pasaron por un riguroso análisis socioeconómico, en el que se verifican los datos suministrados y los ingresos familiares.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Becas socioeconómicas 2026 del IFARHU: cómo y cuándo postular estudiantes de colegios y universidades

En el caso de los estudiantes universitarios, se priorizan determinadas carreras y que los aspirantes cumplan con un índice académico mínimo de 2.0.

El Concurso General de Becas 2026 estuvo abierto durante dos semanas en el mes de enero.

Para conocer los documentos que deben entregar al resultar preseleccionados en el Concurso General 2026, los interesados pueden ingresar la siguiente nota: Concurso General de Becas 2026: requisitos y documentos para entregar los estudiantes seleccionados