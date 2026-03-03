SENACYT lanzará Estrategia Nacional de Bioeconomía en Panamá para junio de 2026

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ( SENACYT ) anunció este martes 3 de marzo de 2026 la elaboración de una estrategia para impulsar la bioeconomía. El proyecto busca reducir la dependencia de combustibles fósiles mediante el uso de recursos biológicos.

Estrategias de innovación en la SENACYT

Ediner Fuentes, subdirector de Investigación y Desarrollo de la SENACYT, explicó que la institución trabaja en tres ejes fundamentales: semiconductores, inteligencia artificial y bioeconomía.

Actualmente, la SENACYT se encuentra en una fase de diagnóstico nacional para identificar cadenas de valor y capacidades empresariales que permitan a Panamá competir en mercados internacionales utilizando productos derivados de su propia biodiversidad.

Ediner Fuentes, subdirector de Investigación y Desarrollo de @senacyt, explicó la estrategia que se está elaborando para evaluar el potencial e impulsar la Bioeconomía en Panamá.

Inversión y talento humano en la SENACYT

A pesar de que Panamá invierte cerca del 0.2% de su PIB en investigación, la SENACYT destaca la alta calidad de los científicos locales, quienes superan en citas académicas a pares de la región.

La hoja de ruta de la SENACYT incluye la reinserción de becarios formados en las mejores universidades del mundo para fortalecer los 12 centros de investigación del país. El objetivo final es que para junio de 2026, Panamá cuente con un instrumento legal y técnico que convierta los desechos orgánicos en biogás y bioenergía.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Embajada Británica y el IICA, consolidando a la SENACYT como el ente coordinador entre el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Energía y el sector privado para enfrentar los retos del cambio climático y la seguridad energética nacional.