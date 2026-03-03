WhatsApp tendrá anuncios: usuarios deberán pagar suscripción para quitarlos

La aplicación de mensajería WhatsApp podría cambiar de forma importante en los próximos meses. La empresa Meta Platforms confirmó que comenzará a introducir publicidad dentro de la plataforma, lo que abre la puerta a un nuevo modelo: pagar una suscripción para usar la app sin anuncios.

El anuncio representa uno de los cambios más relevantes en la historia del servicio, utilizado por millones de personas en Panamá y el mundo.

WhatsApp tendrá anuncios: así será la suscripción para usar la app sin publicidad

Dónde aparecerán los anuncios en WhatsApp

De acuerdo con la información publicada por el portal tecnológico Xataka, la publicidad no aparecerá dentro de las conversaciones privadas. Según lo explicado por la propia compañía en su página de ayuda, los anuncios se mostrarán únicamente en:

Los Estados de WhatsApp.

de WhatsApp. Los Canales dentro de la aplicación.

Mientras tanto, los mensajes y llamadas personales seguirán sin publicidad, por lo que las conversaciones privadas no se verán afectadas directamente por este cambio.

Cómo evitar los anuncios en WhatsApp

Con la llegada de la publicidad, Meta también plantea una alternativa para los usuarios que prefieran mantener una experiencia sin anuncios dentro de la aplicación.

La única forma de evitar la publicidad será mediante una suscripción mensual que eliminará los anuncios en los estados y canales.

Este modelo ya ha sido aplicado por Meta en otras plataformas de la compañía como Facebook e Instagram, donde los usuarios pueden pagar para usar versiones sin publicidad.

Pasos para activar la suscripción sin anuncios

Para activar esta opción dentro de WhatsApp, los usuarios deberán seguir estos pasos desde la aplicación:

Entrar en Ajustes y luego en Cuenta .

y luego en . Ir a Preferencias de anuncios para los estados y canales .

. Seleccionar la opción Sin anuncios .

. En el centro de cuentas, tocar Preferencias de anuncios y luego Suscribirte para usar sin anuncios .

y luego . Pulsar Continuar con la suscripción .

. Revisar los detalles y confirmar el pago.

Completar el proceso mediante Apple App Store o Google Play Store.

Para poder suscribirse será necesario:

Tener la cuenta vinculada al Centro de cuentas de Meta .

. Ser mayor de 18 años.

Cuánto costará la suscripción de WhatsApp

Por ahora, el precio exacto de la suscripción dentro de WhatsApp aún no ha sido confirmado oficialmente para todos los países.

Sin embargo, en pruebas realizadas en Europa, Meta ya ofrece planes sin anuncios en Facebook e Instagram por:

5,99 euros al mes para una cuenta.

para una cuenta. 4 euros adicionales por cada cuenta extra si se gestiona desde navegador.

Todo indica que la compañía podría aplicar una estrategia similar cuando la suscripción llegue de forma completa a WhatsApp.

Qué pasará con la privacidad de los chats

Uno de los temas que más preocupa a los usuarios es la privacidad de sus conversaciones.

WhatsApp asegura que el funcionamiento del servicio no cambiará en ese aspecto. Los mensajes seguirán protegidos con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie fuera de la conversación puede acceder a su contenido.

Según la empresa, la publicidad se basará en señales limitadas como:

El idioma.

El país.

La interacción del usuario con anuncios dentro de la plataforma.

Esto significa que los chats personales, al menos según lo informado por la compañía, seguirán siendo privados.