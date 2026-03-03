UDELAS define hoja de ruta 2026: investigación, tecnología e inclusión social

La Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) estableció sus prioridades estratégicas para el 2026. El plan se centra en el rigor académico, la investigación científica y la formación de profesionales con un alto compromiso social.

Innovación y excelencia académica en UDELAS

Bajo la gestión de la rectora Nicolasa Terreros Barrios, la institución proyecta un incremento significativo en la producción científica y la adecuación de infraestructuras.

La hoja de ruta para este año incluye la ampliación de la oferta académica con nuevas licenciaturas, maestrías y doctorados, asegurando que la UDELAS mantenga los más altos estándares de innovación y tecnología para revalidar su acreditación institucional ante las autoridades educativas.

Inclusión y acceso educativo en UDELAS 2026

Como pilar de su gestión, la UDELAS reforzará sus programas de becas y acceso para colectivos específicos, incluyendo estudiantes con necesidades de apoyo educativo y miembros de pueblos originarios.

El Plan Operativo Anual (POA) contempla además convenios para pasantías y prácticas profesionales, facilitando la inserción laboral de los egresados y transformando comunidades mediante proyectos de extensión que buscan cerrar las brechas sociales en el país.