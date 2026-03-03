Panamá Nacionales -  3 de marzo de 2026 - 09:02

UDELAS define hoja de ruta 2026: investigación, tecnología e inclusión social

La rectora Nicolasa Terreros lidera el plan para fortalecer la UDELAS este 2026, priorizando la acreditación y nuevas ofertas académicas.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) estableció sus prioridades estratégicas para el 2026. El plan se centra en el rigor académico, la investigación científica y la formación de profesionales con un alto compromiso social.

Innovación y excelencia académica en UDELAS

Bajo la gestión de la rectora Nicolasa Terreros Barrios, la institución proyecta un incremento significativo en la producción científica y la adecuación de infraestructuras.

La hoja de ruta para este año incluye la ampliación de la oferta académica con nuevas licenciaturas, maestrías y doctorados, asegurando que la UDELAS mantenga los más altos estándares de innovación y tecnología para revalidar su acreditación institucional ante las autoridades educativas.

Rectora de UDELAS Nicolasa Terreros Barrios.

Inclusión y acceso educativo en UDELAS 2026

Como pilar de su gestión, la UDELAS reforzará sus programas de becas y acceso para colectivos específicos, incluyendo estudiantes con necesidades de apoyo educativo y miembros de pueblos originarios.

El Plan Operativo Anual (POA) contempla además convenios para pasantías y prácticas profesionales, facilitando la inserción laboral de los egresados y transformando comunidades mediante proyectos de extensión que buscan cerrar las brechas sociales en el país.

