Panamá Nacionales -  3 de marzo de 2026 - 08:33

Usuarios del Parque Omar denuncian falta de iluminación en gran parte del parque

Usuarios del Parque Omar alertan que varias áreas están sin luz, lo que genera riesgos de accidentes e inseguridad.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Usuarios del Parque Recreativo Omar Torrijos denunciaron que una gran parte del parque se encuentra sin iluminación, situación que preocupa a quienes visitan el lugar para realizar actividades recreativas o deportivas.

De acuerdo con los reportes de los ciudadanos, la falta de luz representa un riesgo de posibles accidentes debido a la poca visibilidad en varias áreas del parque.

Piden reparar luminarias del Parque Omar y reforzar la seguridad

Los usuarios también señalaron que la situación genera un ambiente de inseguridad, especialmente durante las horas de la noche.

Ante esto, hicieron un llamado a la administración del parque para que se realicen las reparaciones necesarias en las luminarias lo antes posible.

Asimismo, solicitaron al Servicio de Protección Institucional reforzar la vigilancia en el área mientras se resuelve el problema de iluminación.

El Parque Omar es uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad de Panamá, visitado diariamente por familias, deportistas y residentes de distintos sectores.

