Usuarios del Parque Omar denuncian falta de iluminación en gran parte del parque

Usuarios del Parque Recreativo Omar Torrijos denunciaron que una gran parte del parque se encuentra sin iluminación, situación que preocupa a quienes visitan el lugar para realizar actividades recreativas o deportivas.

De acuerdo con los reportes de los ciudadanos, la falta de luz representa un riesgo de posibles accidentes debido a la poca visibilidad en varias áreas del parque.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: CSS pagará por ACH a jubilados y pensionados desde el miércoles 4 de marzo

Piden reparar luminarias del Parque Omar y reforzar la seguridad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2028626454649446869?s=20&partner=&hide_thread=false Usuarios del Parque Omar denuncian que una gran parte está sin luz, lo que además de representar un peligro ante posibles accidentes por falta de visibilidad, genera también un ambiente de inseguridad.



Hacen un llamado a la administración para arreglar pronto las luminarias y al… pic.twitter.com/sTOjYJVUTF — Telemetro Reporta (@TReporta) March 3, 2026

Los usuarios también señalaron que la situación genera un ambiente de inseguridad, especialmente durante las horas de la noche.

Ante esto, hicieron un llamado a la administración del parque para que se realicen las reparaciones necesarias en las luminarias lo antes posible.

Asimismo, solicitaron al Servicio de Protección Institucional reforzar la vigilancia en el área mientras se resuelve el problema de iluminación.

El Parque Omar es uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad de Panamá, visitado diariamente por familias, deportistas y residentes de distintos sectores.