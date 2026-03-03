CSS pagará por ACH a jubilados y pensionados desde el miércoles 4 de marzo

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados que reciben su beneficio mediante depósito bancario (ACH) comenzarán a cobrar a partir del miércoles 4 de marzo de 2026.
Pagos a jubilados y pensionados: estas son las fechas de la CSS
Los jubilados y pensionados que cobran mediante depósito bancario recibirán su pago en las siguientes fechas:
-
Miércoles 4 de marzo de 2026
-
Jueves 19 de marzo de 2026
Fechas de pago por cheque
En el caso de quienes reciben su beneficio mediante cheque, las jornadas se realizarán en los centros habilitados por la CSS en estas fechas:
-
Jueves 5 de marzo de 2026
-
Viernes 20 de marzo de 2026
Ajuste en el calendario de pagos
La CSS explicó que el ajuste en una de las fechas del calendario oficial responde a las fiestas religiosas previstas entre finales de marzo e inicios de abril, con el objetivo de evitar afectaciones en la entrega de los fondos a los beneficiarios.