Panamá Nacionales -  3 de marzo de 2026 - 08:06

CSS pagará por ACH a jubilados y pensionados desde el miércoles 4 de marzo

La CSS anunció las fechas de pago para jubilados y pensionados en marzo de 2026. Conoce cuándo cobran por ACH y por cheque.

CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados que reciben su beneficio mediante depósito bancario (ACH) comenzarán a cobrar a partir del miércoles 4 de marzo de 2026.

Según el calendario oficial de pagos divulgado por la entidad, también se establecieron las fechas para quienes reciben su dinero a través de cheque.

Pagos a jubilados y pensionados: estas son las fechas de la CSS

Los jubilados y pensionados que cobran mediante depósito bancario recibirán su pago en las siguientes fechas:

  • Miércoles 4 de marzo de 2026

  • Jueves 19 de marzo de 2026

Fechas de pago por cheque

Jubilado o pensionado firmando para retirar su cheque

En el caso de quienes reciben su beneficio mediante cheque, las jornadas se realizarán en los centros habilitados por la CSS en estas fechas:

  • Jueves 5 de marzo de 2026

  • Viernes 20 de marzo de 2026

Ajuste en el calendario de pagos

La CSS explicó que el ajuste en una de las fechas del calendario oficial responde a las fiestas religiosas previstas entre finales de marzo e inicios de abril, con el objetivo de evitar afectaciones en la entrega de los fondos a los beneficiarios.

En esta nota:
