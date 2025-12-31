UDELAS lanza SIRCAD para modernizar la carrera docente

Como parte de su estrategia de innovación y transformación digital , la Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) presentó el Sistema de Registro de Carrera Docente (SIRCAD), una plataforma tecnológica diseñada para modernizar la gestión de la información relacionada con el ingreso, progreso y evaluación del personal docente de esta casa de estudios superiores.

El lanzamiento del SIRCAD se realizó bajo la administración de la rectora Nicolasa Terreros Barrios, quien destacó que esta herramienta digital busca fortalecer la eficiencia, transparencia y organización de los procesos vinculados a la carrera docente, alineándose con los esfuerzos de modernización institucional que impulsa la universidad.

"Con la puesta en marcha del Sistema de Registro de Carrera Docente (SIRCAD), la UDELAS reafirma su compromiso con la innovación, la transformación digital y la mejora continua de la gestión académica", aseguró la rectora.

Terreros Barrios explicó que el SIRCAD permitirá tanto a los docentes activos como a quienes aspiren a desarrollar una carrera docente en la UDELAS registrar, actualizar y resguardar de forma segura su información académica y profesional, incluyendo nuevas certificaciones, títulos y capacitaciones, requisito clave para aspirar a una posición como profesor en esta institución.

Plataforma centraliza la información académica

La rectora resaltó que la plataforma centraliza la información académica y profesional del personal docente, incorporando soluciones tecnológicas que agilizan los trámites de evaluación, optimizan los tiempos de respuesta y reducen significativamente la carga administrativa.

Finalmente, Terreros Barrios destacó que la implementación del SIRCAD representa un avance significativo en materia de innovación institucional, consolidando a la UDELAS como una universidad que apuesta por el uso estratégico de la tecnología para fortalecer la calidad educativa y contribuir al desarrollo del país.