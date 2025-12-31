Cerro Patacón cerrará la noche del 31 de diciembre por Año Nuevo

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informó que el Relleno Sanitario de Cerro Patacón estará cerrado temporalmente a partir de las 9:00 p.m. de este miércoles 31 de diciembre, con motivo de las celebraciones de Año Nuevo.
De acuerdo con el comunicado oficial, la suspensión de operaciones responde a medidas operativas y de seguridad propias del cierre de año, por lo que se exhorta a las empresas recolectoras y a los usuarios a tomar las previsiones necesarias.
Cerro Patacón cerrará la noche del 31 de diciembre
La AAUD detalló que las operaciones en Cerro Patacón se reanudarán este jueves 1 de enero, en su horario regular, comprendido entre las 6:00 a.m. y las 12:00 a.m.
La entidad reiteró el llamado a la ciudadanía y a los operadores de recolección a respetar los horarios establecidos, con el fin de evitar acumulación de desechos y afectaciones al servicio durante las primeras horas del nuevo año.