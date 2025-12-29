Panamá Entrevistas -

AAUD espera cerrar el año 2025 recibiendo cerca de 1 millón de toneladas de basura en Cerro Patacón

El administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ovil Moreno, dio a conocer que esperan cerrar el 2025 recibiendo cerca de 1 millón de toneladas de basura en el relleno sanitario de Cerro Patacón. También habló sobre un posible apoyo al distrito de San Miguelito en la recolección de los desechos y el operativo de acopio de los arbolitos de Navidad naturales.