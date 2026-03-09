Funcionaria de Aseo atropellada relata secuelas y pide justicia

Yandira Pinto, una de las funcionarias de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) que resultó atropellada la semana pasada mientras realizaba labores de limpieza, ofreció su testimonio sobre el incidente y las secuelas que ha enfrentado desde entonces.

La trabajadora relató que el hecho dejó afectaciones físicas y emocionales, por lo que ahora exige que se haga justicia y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Contenido relacionado: Pago 120 a los 65 por tarjeta: MIDES inicia desembolso a programas sociales

Funcionaria de Aseo relata secuelas tras el atropello

Pinto explicó que el atropello ocurrió mientras cumplía con sus labores como parte del personal de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, junto a otra funcionaria que también resultó afectada en el incidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2030976222340001914?s=20&partner=&hide_thread=false Luego del atropello de dos funcionarias de Aseo la semana pasada, Yandira Pinto, una de las personas afectadas, brindó su testimonio y explicó cuáles han sido las secuelas de este incidente, por el que pide justicia. pic.twitter.com/40Hhr1GqM3 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 9, 2026

Según indicó, el hecho ha tenido consecuencias en su salud y en su vida cotidiana, situación que la llevó a hacer un llamado a las autoridades para que el caso no quede impune.

Investigación del caso tras accidente

Las autoridades correspondientes mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias del atropello y las posibles responsabilidades.

La funcionaria reiteró su pedido de justicia, señalando que espera que el proceso permita esclarecer lo ocurrido y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.