Panamá Nacionales -  9 de marzo de 2026 - 07:32

Funcionaria de Aseo atropellada relata secuelas y pide justicia

Yandira Pinto, funcionaria de Aseo atropellada la semana pasada, relató las secuelas del incidente y pidió justicia por lo ocurrido.

La trabajadora relató que el hecho dejó afectaciones físicas y emocionales, por lo que ahora exige que se haga justicia y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Funcionaria de Aseo relata secuelas tras el atropello

Pinto explicó que el atropello ocurrió mientras cumplía con sus labores como parte del personal de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, junto a otra funcionaria que también resultó afectada en el incidente.

Según indicó, el hecho ha tenido consecuencias en su salud y en su vida cotidiana, situación que la llevó a hacer un llamado a las autoridades para que el caso no quede impune.

Investigación del caso tras accidente

Las autoridades correspondientes mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias del atropello y las posibles responsabilidades.

La funcionaria reiteró su pedido de justicia, señalando que espera que el proceso permita esclarecer lo ocurrido y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.

