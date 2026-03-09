Panamá Nacionales -  9 de marzo de 2026 - 07:24

Pago 120 a los 65 por tarjeta: MIDES inicia desembolso a programas sociales

El MIDES anunció el inicio del pago de 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y SENAPAN desde el 9 de marzo mediante Tarjeta Clave Social.

Adulto mayor firmando para recibir el pago del programa 120 a los 65 del MIDES

Noemí Ruíz
El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) iniciará este 9 de marzo de 2026 el primer pago del año de los programas de Transferencia Monetaria Condicionada, entre ellos 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y SENAPAN. El desembolso se realizará a través del sistema ACH y beneficiará a miles de panameños que forman parte de estos programas sociales.

Pago mediante Tarjeta Clave Social

El MIDES informó que los beneficiarios que reciben el apoyo mediante la Tarjeta Clave Social podrán cobrar el primer pago en las siguientes fechas:

  • Del 9 al 20 de marzo de 2026

Este mecanismo permite que los usuarios retiren el dinero en cajeros automáticos o comercios afiliados.

Pagos en áreas de difícil acceso

MIDES- pago - 120 a los 65

Para las comunidades donde no se utiliza el sistema bancario, el pago se realizará mediante operativos especiales en campo.

Las fechas establecidas son:

  • Del 23 al 27 de marzo de 2026

Estos operativos se desarrollan en regiones apartadas del país para asegurar que los beneficiarios puedan recibir el apoyo económico.

El MIDES reiteró que estos programas buscan mejorar las condiciones de vida de familias en situación de vulnerabilidad, brindando apoyo económico a adultos mayores, personas con discapacidad y hogares de escasos recursos.

