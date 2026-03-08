Hogar María Auxiliadora reabre como albergue escolar para estudiantes en 2026

El Hogar María Auxiliadora es administrado por el MIDES.

A partir de este miércoles 11 de marzo, el Hogar María Auxiliadora, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), retomará sus funciones como albergue de temporada escolar, recibiendo a jóvenes estudiantes que residirán en el centro durante el año académico 2026.

Previo a la llegada de las estudiantes, el personal realizó labores de limpieza, reorganización de mobiliario y la adecuación técnica del salón de cómputo, con el fin de garantizar condiciones óptimas para el aprendizaje y la convivencia.

Durante el receso académico, el hogar funcionó como un espacio de acogida temporal para 10 adultos con problemas de salud y discapacidad. Tal como señaló la ministra Beatriz Carles, esta medida fue provisional mientras se coordinaban alternativas definitivas para dicha población.

El Hogar María Auxiliadora, con más de 20 años bajo la administración del Mides, cuenta con un equipo técnico y cuidadores especializados. Además, su funcionamiento y perfil están debidamente registrados ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

Con el apoyo del Despacho de la Primera Dama y la empresa privada, se realizaron trabajos de remodelación integral en las instalaciones para ofrecer un entorno más seguro y confortable.

Actualmente, el MIDES también mantiene operativos otros centros de temporada escolar y de protección: