¡Lamentable! Fallece trabajadora de la AAUD víctima de atropello en Juan Díaz

Este miércoles 18 de marzo se confirmó el fallecimiento de la señora Eusebia de Suárez, trabajadora de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), quien permanecía hospitalizada tras ser atropellada por un autobús de los denominados "Diablo Verde" en la Vía España, a la altura de Juan Díaz.

El trágico incidente ocurrió el pasado 5 de marzo, cuando la víctima y una compañera fueron impactadas por el vehículo de transporte colectivo mientras utilizaban la línea de seguridad (paso de cebra) para cruzar la vía. Debido a la gravedad de sus heridas, ambas requirieron atención médica de urgencia en su momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034384643462697388&partner=&hide_thread=false La @AAUD_Panama lamentó en un comunicado el fallecimiento de la señora Eusebia de Suárez, quien perdió la vida luego de ser atropellada por un "diablo verde" en la avenida José Agustín Arango, en Juan Díaz.



"Nos unimos al dolor de sus familiares, compañeros y seres queridos ante… pic.twitter.com/t6Y6gL76e9 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2026

La señora Eusebia luchó por su vida durante 13 días en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), en la Transístmica, donde lamentablemente se reportó su deceso el día de hoy.

Por otro lado, se conoció que la segunda colaboradora afectada en el incidente recibió el alta médica hace pocos días. No obstante, la paciente confirmó que se mantiene en un complejo proceso de recuperación, enfrentando intensos dolores corporales tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica de alta complejidad producto de las lesiones sufridas.