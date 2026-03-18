¡Lamentable! Fallece trabajadora de la AAUD víctima de atropello en Juan Díaz

Este miércoles 18 de marzo se confirmó el fallecimiento de la señora Eusebia de Suárez, trabajadora de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), quien permanecía hospitalizada tras ser atropellada por un autobús de los denominados "Diablo Verde" en la Vía España, a la altura de Juan Díaz.
La señora Eusebia luchó por su vida durante 13 días en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), en la Transístmica, donde lamentablemente se reportó su deceso el día de hoy.
Por otro lado, se conoció que la segunda colaboradora afectada en el incidente recibió el alta médica hace pocos días. No obstante, la paciente confirmó que se mantiene en un complejo proceso de recuperación, enfrentando intensos dolores corporales tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica de alta complejidad producto de las lesiones sufridas.