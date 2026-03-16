Recolectora atropellada de la AAUD en la Vía España permanece en grave estado de salud

El administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario ( AAUD ), Ovil Moreno, informó que una de las trabajadoras recolectoras que fue impactada por un autobús tipo "diablo verde" en la Vía España se encuentra en estado crítico.

Moreno detalló que la salud de la funcionaria es grave y subrayó que tanto sus familiares como la institución se encuentran "sumamente preocupados" por su evolución.

Este lamentable incidente ha cobrado relevancia en el ámbito legislativo. Las declaraciones del administrador coinciden con el anuncio de que diputados de la Asamblea Nacional trabajan en un proyecto de ley para profesionalizar el servicio de recolección de basura en Panamá. Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad y salud ocupacional, además de promover el reconocimiento formal de esta labor.

El pasado jueves 5 de marzo, dos trabajadoras de la AAUD resultaron gravemente heridas tras ser atropelladas por el transporte colectivo mientras cruzaban por el paso de cebra (líneas blancas) en la Vía España, a la altura del Tabernáculo de la Fe.