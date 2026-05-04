Recomendaciones de ciberseguridad tras ataque a cuentas de la Contraloría General

El reciente ataque a la ciberseguridad que afectó la cuenta oficial de Instagram de la Contraloría General de la República de Panamá ha encendido las alertas sobre la vulnerabilidad digital tanto en instituciones como en usuarios comunes.
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Este tipo de incidentes no solo impacta a entidades gubernamentales, sino que también refleja los riesgos a los que están expuestos los ciudadanos en el entorno digital.
Tips de ciberseguridad para proteger tus cuentas
Ante este escenario, expertos recomiendan aplicar medidas básicas pero efectivas:
- Usa contraseñas seguras: combina letras, números y símbolos, y evita usar la misma en varias cuentas.
- Activa la verificación en dos pasos (2FA): añade una capa extra de seguridad.
- No abras enlaces sospechosos: pueden ser la puerta de entrada para ataques.
- Desconfía de mensajes desconocidos: especialmente si solicitan datos personales o contraseñas.
- Actualiza tus aplicaciones y sistemas: las actualizaciones corrigen vulnerabilidades.
- Evita redes WiFi públicas para datos sensibles: pueden ser inseguras.
- Verifica siempre las cuentas oficiales: para evitar caer en suplantaciones.