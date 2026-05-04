Panamá Tecnología -  4 de mayo de 2026 - 16:13

Recomendaciones de ciberseguridad tras ataque a cuentas de la Contraloría General

El reciente hackeo a la Contraloría General de la República de Panamá pone en alerta sobre la importancia de la ciberseguridad.

Ciberseguridad para evitar ser víctima. 

Ciberseguridad para evitar ser víctima. 

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María Hernández
Por María Hernández

El reciente ataque a la ciberseguridad que afectó la cuenta oficial de Instagram de la Contraloría General de la República de Panamá ha encendido las alertas sobre la vulnerabilidad digital tanto en instituciones como en usuarios comunes.

Según reportes, la cuenta fue vulnerada por terceros, quienes eliminaron todas sus publicaciones y difundieron contenido no autorizado, obligando a activar protocolos de seguridad para recuperar el control.

Puede leer: Cuenta de Instagram de la Contraloría sufrió un nuevo ataque cibernéticos

Este tipo de incidentes no solo impacta a entidades gubernamentales, sino que también refleja los riesgos a los que están expuestos los ciudadanos en el entorno digital.

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Tips de ciberseguridad para proteger tus cuentas

Ante este escenario, expertos recomiendan aplicar medidas básicas pero efectivas:

  • Usa contraseñas seguras: combina letras, números y símbolos, y evita usar la misma en varias cuentas.
  • Activa la verificación en dos pasos (2FA): añade una capa extra de seguridad.
  • No abras enlaces sospechosos: pueden ser la puerta de entrada para ataques.
  • Desconfía de mensajes desconocidos: especialmente si solicitan datos personales o contraseñas.
  • Actualiza tus aplicaciones y sistemas: las actualizaciones corrigen vulnerabilidades.
  • Evita redes WiFi públicas para datos sensibles: pueden ser inseguras.
  • Verifica siempre las cuentas oficiales: para evitar caer en suplantaciones.

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