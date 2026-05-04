Recomendaciones de ciberseguridad tras ataque a cuentas de la Contraloría General

El reciente ataque a la ciberseguridad que afectó la cuenta oficial de Instagram de la Contraloría General de la República de Panamá ha encendido las alertas sobre la vulnerabilidad digital tanto en instituciones como en usuarios comunes.

Según reportes, la cuenta fue vulnerada por terceros, quienes eliminaron todas sus publicaciones y difundieron contenido no autorizado, obligando a activar protocolos de seguridad para recuperar el control.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Puede leer: Cuenta de Instagram de la Contraloría sufrió un nuevo ataque cibernéticos

Este tipo de incidentes no solo impacta a entidades gubernamentales, sino que también refleja los riesgos a los que están expuestos los ciudadanos en el entorno digital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051368894279905360&partner=&hide_thread=false Ante los recientes ataques cibernéticos a cuentas estatales, Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, recomendó no abrir vínculos ni descargar aplicaciones imágenes o vídeos de personas desconocidas, ya que pueden convertirse en puerta de entrada a una vulneración. pic.twitter.com/QKQ9EWBULX — Telemetro Reporta (@TReporta) May 4, 2026

Tips de ciberseguridad para proteger tus cuentas

Ante este escenario, expertos recomiendan aplicar medidas básicas pero efectivas: