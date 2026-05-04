Mega Bingo TV Mundial: todo listo para el segundo sorteo este 7 de mayo

El Mega Bingo TV Mundial 2026 avanza con su segundo sorteo programado para este jueves 7 de mayo, manteniendo el entusiasmo de miles de panameños que buscan ganar grandes premios mientras apoyan una causa social.
Uno de los principales atractivos es que los cartones, con un costo de B/.5.00, son válidos para todos los sorteos del programa, lo que brinda múltiples oportunidades de ganar sin necesidad de adquirir nuevos boletos.
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Premios del Mega Bingo
- Una casa
- Pick-up Hilux 2026 full
- Viajes internacionales para ver a la selección de fútbol
- Premios instantáneos con raspadito (electrodomésticos, certificados y más)
- Compras de supermercado por un año
Fechas de los próximos sorteos
- 7 de mayo
- 28 de mayo
- 20 de agosto
¿Dónde comprar los cartones?
Los interesados pueden adquirirlos en:
- Supermercados como Super 99
- Billeteros de la Lotería Nacional
- Vendedores de Bingos Nacionales
- Oficinas del Parque Omar
- Estaciones del Metro de Panamá
- Plataforma digital: https://megabingotv.com/
Este programa, impulsado junto al Despacho de la Primera Dama, busca recaudar fondos para mejorar albergues en el país, combinando entretenimiento con apoyo social.