Mega Bingo Nacionales -  4 de mayo de 2026 - 16:02

Mega Bingo TV Mundial: todo listo para el segundo sorteo este 7 de mayo

El Mega Bingo TV Mundial 2026 continúa este jueves 7 de mayo con su segundo sorteo, ofreciendo premios y más oportunidades para los participantes.

Mega Bingo TV Mundial sigue este 7 de mayo.

Mega Bingo TV Mundial sigue este 7 de mayo.

Treporta
María Hernández
Por María Hernández

El Mega Bingo TV Mundial 2026 avanza con su segundo sorteo programado para este jueves 7 de mayo, manteniendo el entusiasmo de miles de panameños que buscan ganar grandes premios mientras apoyan una causa social.

El sorteo se realizará a las 7:00 p.m. y podrá verse en vivo a través de RPC TV.

Uno de los principales atractivos es que los cartones, con un costo de B/.5.00, son válidos para todos los sorteos del programa, lo que brinda múltiples oportunidades de ganar sin necesidad de adquirir nuevos boletos.

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Premios del Mega Bingo

  • Una casa
  • Pick-up Hilux 2026 full
  • Viajes internacionales para ver a la selección de fútbol
  • Premios instantáneos con raspadito (electrodomésticos, certificados y más)
  • Compras de supermercado por un año

Fechas de los próximos sorteos

  • 7 de mayo
  • 28 de mayo
  • 20 de agosto

¿Dónde comprar los cartones?

Los interesados pueden adquirirlos en:

  • Supermercados como Super 99
  • Billeteros de la Lotería Nacional
  • Vendedores de Bingos Nacionales
  • Oficinas del Parque Omar
  • Estaciones del Metro de Panamá
  • Plataforma digital: https://megabingotv.com/

Este programa, impulsado junto al Despacho de la Primera Dama, busca recaudar fondos para mejorar albergues en el país, combinando entretenimiento con apoyo social.

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